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Звезда "Американской истории ужасов" пришла на показ Balenciaga в рваных колготках

Опубликовано:

Эмма Робертс
Эмма Робертс. Фото: instagram.com/emmaroberts

Известная актриса Эмма Робертс посетила показ Balenciaga в необычном образе - звезда сериала "Американская история ужасов" пришла на мероприятие в рваных колготках, передает NUR.KZ.

Кадры племянница Джулии Робертс опубликовала в своем профиле в Instagram.

Для мероприятия знаменитость выбрала водолазку, объемную куртку бомбер, остроносые туфли и рваные колготки. При этом на размещенных кадрах видно, что Робертс решила отказаться от штанов.

Эмма Робертс
Эмма Робертс. Фото: instagram.com/emmaroberts

Показ бренда Balenciaga прошел в рамках Недели моды в Париже.

"Она такая красивая", "Это очень стильно", "Просто удивительно", "Королева Balenciaga", "Так и хочется тебя нарисовать", - писали фанаты.

Согласно информации с сайта IMDb, Эмма Робертс – дочь актера Эрика Робертса и племянница обладательницы "Оскар" Джулии Робертс. Она родилась в штате Нью-Йорк. С детства девочка много времени проводила на съемочной площадке вместе со своей знаменитой тетей.

Впервые Эмма появилась в кино в 2001 году в картине "Кокаин". Она сыграла дочь персонажа Джонни Деппа. Затем последовали небольшие роли в различных шоу, а в 2004 году Робертс сыграла роль Адди Сингер в сериале Nickelodeon "Unfabulous".

Особая популярность пришла к девушке после съемок в сериалах "Американская история ужасов" и "Королевы крика".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2169745-zvezda-amerikanskoy-istorii-uzhasov-prishla-na-pokaz-balenciaga-v-rvanyh-kolgotkah/

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