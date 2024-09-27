"Ты навсегда останешься Михримах-султан": Пелин Карахан показалась в стильном аутфите
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39-летняя турецкая актриса Пелин Карахан, сыгравшая в популярном историческом сериале "Великолепный век", показалась в новом образе перед фанатами в Instagram, передает NUR.KZ.
В сериале "Великолепный век" Пелин Карахан сыграла дочь султана Сулеймана Михримах-султан. Актриса, снискавшая большую популярность благодаря этой яркой роли, появилась на этот раз в стильном аутфите - кожаной курточке с короткими рукавами, блестящей черной мини-юбке, сапожках на шпильке.
Свой образ Пелин дополнила серебристой сумочкой, она была в тон к сияющей блузке. А украсила образ турецкой кинодивы ее очаровательная улыбка.
"Я так люблю тебя", "Пелин, тебе идет этот образ", "Красавица", "Госпожа Пелин, этот цвет волос вам очень идет", "Ты для меня навсегда останешься Михримах-султан", - написали ей в Сети.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2166808-ty-navsegda-ostaneshsya-mihrimah-sultan-pelin-karahan-pokazalas-v-stilnom-autfite/
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