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Эзотерика

"Экс-ангел" Victoria's Secret снялась топлес в ванной

Опубликовано:

Эльза Хоск
Эльза Хоск. Фото: instagram.com/hoskelsa

Топ-модель из Швеции Эльза Хоск порадовала поклонников новыми фото - манекенщица снялась в откровенном виде в ванной новой коллекции одежды, передает NUR.KZ.

Хоск опубликовала фотографии в своем профиле в Instagram.

На одном из снимков Эльза позировала в ванной комнате, отказавшись от бюстгальтера и прикрывая руками обнаженную грудь. Звезда надела обтягивающую юбку с высокой талией и кружевные колготки.

На других фото она надела белую футболку и позировала у черного внедорожника премиум-класса.

"Каждый раз, когда ты пишешь пост о моде, я приклеиваюсь к нему в поисках нового образа, чего-то креативного. Мне нравится, продолжайте в том же духе", "Настоящее искусство", "Просто завораживает", "Мамочки, как стильно", - писали фанаты.

Эльза Хоск — шведская топ-модель с мировым именем. В юности девушка с необычной внешностью ни за что не хотела посвящать жизнь индустрии красоты, а сегодня блистает на обложках модных журналов и щеголяет по подиумам с крыльями за спиной, которыми ее одарил бренд Victoria's Secret.

Отец акцентировал внимание на исключительной внешности дочери и советовал попробовать силы в модельном бизнесе, но девочка только отмахивалась — лелеяла мечту стать профессиональной баскетболисткой.

Окончив школу, Хоск занялась поисками баскетбольного клуба. Но обнаружила, что в Швеции у представителей этого вида спорта почти нет будущего. И Эльза поддалась на уговоры отца серьезно присмотреться к модельной карьере.

Сначала Хоск трудилась на родине, а спустя два года отправилась по Европе, снималась в Англии и Германии. Затем она переехала в Америку, где случилось судьбоносное знакомство. Пути модели пересеклись со знаменитым фотохудожником Эллен фон Унверт. Женщина сняла Эльзу для рекламы. С тех пор ее карьера пошла вверх.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2166120-eks-angel-victoria-s-secret-snyalas-toples-v-vannoy/

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