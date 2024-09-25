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Эзотерика

"Благодарна, что я - казашка": Ерке Есмахан показала богатый дастархан и убранство в национальном стиле

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Ерке Есмахан
Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Ерке Есмахан порассуждала о своей национальности - певица покрасовалась в казахском наряде, показала частичку своего дома и богато накрытый дастархан в Instagram, передает NUR.KZ.

Круглый стол, скатерть с орнаментами, идеально подобранные в тон салфетки, подушки и корпе, а также казахские национальные блюда - все это Ерке гордо продемонстрировала своим поклонникам.

Сама артистка была в наряде с национальным колоритом, и даже на маленького сына Ислама она надела тюбетейку.

"Что бы я делала, если бы не родилась казашкой?! Чистая казахская кровь, религия, казахское воспитание, традиции, казахское искусство, еда, наш язык, история, казахский стиль, ценности - все вместе - это настоящее счастье! Я люблю все это!

Благодарна за то, что я - казашка, казахская дочь, невестка, жена, мать и певица!" - написала Есмахан в соцсети.

Недавно мы писали о том, что старший сын Ерке Есмахан запел - 12-летний Муслим появится на новом альбоме супруга певицы RaiM.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2165598-blagodarna-chto-ya-kazashka-erke-esmahan-pokazala-bogatyy-dastarhan-i-ubranstvo-v-nacionalnom-stile/

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