"Благодарна, что я - казашка": Ерке Есмахан показала богатый дастархан и убранство в национальном стиле
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Ерке Есмахан порассуждала о своей национальности - певица покрасовалась в казахском наряде, показала частичку своего дома и богато накрытый дастархан в Instagram, передает NUR.KZ.
Круглый стол, скатерть с орнаментами, идеально подобранные в тон салфетки, подушки и корпе, а также казахские национальные блюда - все это Ерке гордо продемонстрировала своим поклонникам.
Сама артистка была в наряде с национальным колоритом, и даже на маленького сына Ислама она надела тюбетейку.
"Что бы я делала, если бы не родилась казашкой?! Чистая казахская кровь, религия, казахское воспитание, традиции, казахское искусство, еда, наш язык, история, казахский стиль, ценности - все вместе - это настоящее счастье! Я люблю все это!
Благодарна за то, что я - казашка, казахская дочь, невестка, жена, мать и певица!" - написала Есмахан в соцсети.
Недавно мы писали о том, что старший сын Ерке Есмахан запел - 12-летний Муслим появится на новом альбоме супруга певицы RaiM.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2165598-blagodarna-chto-ya-kazashka-erke-esmahan-pokazala-bogatyy-dastarhan-i-ubranstvo-v-nacionalnom-stile/
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