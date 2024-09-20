Звезда турецкого сериала "Зимородок" появилась в эффектном платье с глубоким декольте

Турецкая киноактриса Буче Бусе Кахраман, сыгравшая в сериале "Зимородок", появилась в эффектном мини-платье с глубоким декольте. Фанаты восхитились ею, передает NUR.KZ.

Не так давно стартовал третий сезон сериала "Зимородок". Буче сыграла в сериале девушку по имени Пелин, влюбленную в главного героя Ферита, которая может ради этой любви пойти на глупости и обман.

Актриса появилась в эффектном леопардовом платье с акцентом на декольте и продемонстрировала фигуру - стройные ноги и тонкую талию. Для фотосета Буче запечатлелась сидя на лестнице, которая гармонировала по цветовой гамме с ее нарядом.

"Красивее, чем Афра (Афра Сарачоглу - главная героиня "Зимородка" - прим. ред.) в миллион раз", "Это платье делает тебя еще более привлекательной", "Люблю тебя", "Ты мое сердце", - написали ей фанаты.