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Звезда турецкого сериала "Зимородок" появилась в эффектном платье с глубоким декольте

Опубликовано:

Буче Бусе Кахраман
Буче Бусе Кахраман. Фото: instagram.com/bucekahraman

Турецкая киноактриса Буче Бусе Кахраман, сыгравшая в сериале "Зимородок", появилась в эффектном мини-платье с глубоким декольте. Фанаты восхитились ею, передает NUR.KZ.

Не так давно стартовал третий сезон сериала "Зимородок". Буче сыграла в сериале девушку по имени Пелин, влюбленную в главного героя Ферита, которая может ради этой любви пойти на глупости и обман.

Актриса появилась в эффектном леопардовом платье с акцентом на декольте и продемонстрировала фигуру - стройные ноги и тонкую талию. Для фотосета Буче запечатлелась сидя на лестнице, которая гармонировала по цветовой гамме с ее нарядом.

"Красивее, чем Афра (Афра Сарачоглу - главная героиня "Зимородка" - прим. ред.) в миллион раз", "Это платье делает тебя еще более привлекательной", "Люблю тебя", "Ты мое сердце", - написали ей фанаты.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2164107-zvezda-tureckogo-seriala-zimorodok-poyavilas-v-leopardovom-plate-s-glubokim-dekolte/

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