Звезда "Маленьких женщин" снялась в откровенном наряде для модного журнала

Актриса, сыгравшая в фильме "Черная вдова" и "Маленькие женщины", Флоренс Пью снялась в довольно откровенном наряде для журнала Vogue. Серия снимков опубликована в Instagram, передает NUR.KZ.

Снимки с фотосессии появились в аккаунте как самой актрисы, так и в Instagam-аккаунте британской версии журнала.

На размещенном снимке 28-летняя актриса запечатлена в черном обтягивающем платье-футляре, при этом верх выполнен весьма интересно - с круглым вырезом, полностью оголяющим грудь звезды. Образ дополнен сумкой саквояжем и полупрозрачным бюстгальтером.

Среди серии снимков, опубликованный непосредственном на официальном сайте журнала есть также фото, где Пью позирует перед камерой в обтягивающей юбке и блузке, выполненных из прозрачной ткани. При этом видно, что из нижнего белья на знаменитости присутствуют только трусы с высокой посадкой.

Серию снимков с фотосессии опубликовала в Instagram-аккаунте и Флоренс Пью.

"Восхищает твоя уверенность", "Абсолютно вневременная классика, настоящая женщина", "Она потрясающая", "Ты прекраснее с каждым днем", - пишут фолловеры.

Флоренс Пью, по информации IMDb, - британская актриса, известная по фильмам "Черная вдова", "Маленькие женщины", "Солнцестояние". Она дебютировала в кино в 2014 году в драматической картине "Падение". Она также снималась в фильмах "Леди Макбет", "Король Лир", "Не беспокойся, дорогая", "Король вне закона", и в сериалах: "Маленькая барабанщица", "Соколиный глаз".

В 2018 году она была номинирована на премию BAFTA "Восходящая звезда". В 2020 году ее номинировали на "Оскар" и кинопремию BAFTA за лучшую женскую роль второго плана в "Маленьких женщинах".