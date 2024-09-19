47-летняя солистка группы "Винтаж" появилась в дерзком мини

Анна Плетнева, солистка популярной российской группы "Винтаж", похвасталась фигурой в мини-платье. Ее фото, размещенное в Instagram, не оставило равнодушными поклонников, передает NUR.KZ.

На фото Анна предстала в интересном мини-платье с открытыми плечами. Фанаты заметили, что у певицы изменилась длина волос и они одобрили такое преображение, отметив, что она стала похожа на "конфетку".

"Ура! Наконец-то каре! Так намного лучше!", "Шикарная Анечка", "Похоже на обертку от вкусной конфеты", "Конфетка", "Самая крутая малышка", "У Анечки красивые ножки", "Самая сексуальная", - расхвалили ее в комментариях.

Мы также писали, что солистка группы "Винтаж" похвасталась фигурой в полупрозрачном белье - исполнительница хитов "Плохая девочка" и "Ева" опубликовала несколько смелых снимков в белье и колготках.