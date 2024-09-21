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"Невероятно красивая женщина": 41-летняя Юлия Снигирь попозировала в откровенных нарядах

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Юлия Снигирь
Юлия Снигирь. Фото: instagram.com/yuliasnigir

Российская актриса Юлия Снигирь приняла участие в фотосессии для журнала. Артистка примерила несколько оригинальных образов, передает NUR.KZ.

Снимки с фотосессий Снигирь опубликовала в Instagram. Актриса предстала в различных образах - в мешковатом светлом платье, пиджаке на голое тело, прозрачном лиловом костюме и др.

Поклонники и коллеги по шоу-бизнесу восхитились красотой актрисы и оставили ей под публикацией комплименты.

"Невероятно красивая женщина, многогранная актриса", "Фантастические фото", - отмечают они.

По информации РБК, Снигирь Юлия Викторовна (девичья фамилия Сирискина) - российская актриса, наиболее известна по фильмам "Обитаемый остров", "Мастер и Маргарита", сериалам "Великая", "Новый папа".

Родилась 2 июня 1983 года в городе Донском Тульской области.

В 2006 году снялась в клипе группы "Звери" на песню "До скорой встречи", где сыграла роль девушки Маши, которая начинает встречаться с автомехаником.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2163280-neveroyatno-krasivaya-zhenshchina-41-letnyaya-yuliya-snigir-popozirovala-v-otkrovennyh-naryadah/

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