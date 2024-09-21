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Ева Мендес снялась в откровенном платье для модного бренда

Опубликовано:

Ева Мендес
Ева Мендес. Фото: Vittorio Zunino Celotto/Getty Images

Американская актриса Ева Мендес снялась в откровенном наряде - она приняла участие в кампании для новой экологичной коллекции бренда Stella McCartney, передает NUR.KZ.

Кадры фотосессии 50-летняя знаменитость опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Ева позировала на размещенных фото в черном мини-платье. Предмет гардероба отличался пышным шлейфом, отсутствием бретелей и приподнимающим грудь корсетом с глубоким вырезом.

Также она снялась в розовой шубе и в плаще, материал которого имитирует крокодилью кожу - он сделан из растительных волокон.

"Бриллиант, обожаю Еву", "Ну просто богиня", "Завораживающая красота", "Прекрасная кампания с потрясающей Евой Мендес", - писали под фото пользователи.

По информации IMDb, Ева Мендес родилась в Майами в 1974 году, имеет кубинские корни.

Она начала сниматься в конце 1990-х годов. После ряда ролей в фильмах категории "B" ей улыбнулась удача - фильм "Тренировочный день" изменил карьеру молодой актрисы. После ей стали поступать предложения принять участие в больших проектах. Ее партнерами по площадке были такие звезды, как Уилл Смит и Николас Кейдж.

Кроме работы в кино Мендес была лицом различных брендов: одежды, парфюма, косметики и даже мороженого.

Также Ева создала свою коллекцию одежды для New York & Company и является креативным директором CIRCA Beauty. Замужем за звездой Голливуда - актером Райаном Гослингом. У пары есть двое детей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2163264-eva-mendes-snyalas-v-otkrovennom-plate-dlya-modnogo-brenda/

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