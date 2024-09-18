Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Умеешь быть разной": Бадоева запечатлелась в мини-платье с открытыми плечами

Опубликовано:

Жанна Бадоева
Жанна Бадоева. Фото: instagram.com/zhanna_badoeva

48-летняя телеведущая Жанна Бадоева запечатлелась в эффектном мини-платье с открытыми плечами. Фанаты оценили ее образ и отметили, что в теледиве "есть загадка", передает NUR.KZ.

Новый пост Бадоева посвятила критикам в Сети.

"Так что кто там говорит, нужно быть умной или красивой? Старой или молодой? Худой или толстой? Или просто с нормальным чувством юмора?" - отметила она.

"Умеешь быть разной и всегда великолепной красоткой", "Красивая! Роскошная! Загадочная!", "Сколько тут фотошопа, не поняла даже кто это", "Жанна, нет, слишком строго, это не ваш стиль", "Такой как Жанна. А в ней и тайна, и загадка!!! Вот так вот", "Жанна, вы прелесть, идите своей дорогой, никого не слушайте", - отреагировали подписчики.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2163009-umeesh-byt-raznoy-badoeva-zapechatlelas-v-mini-plate-s-otkrytymi-plechami/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie