"Умеешь быть разной": Бадоева запечатлелась в мини-платье с открытыми плечами

48-летняя телеведущая Жанна Бадоева запечатлелась в эффектном мини-платье с открытыми плечами. Фанаты оценили ее образ и отметили, что в теледиве "есть загадка", передает NUR.KZ.

Новый пост Бадоева посвятила критикам в Сети.

"Так что кто там говорит, нужно быть умной или красивой? Старой или молодой? Худой или толстой? Или просто с нормальным чувством юмора?" - отметила она.

"Умеешь быть разной и всегда великолепной красоткой", "Красивая! Роскошная! Загадочная!", "Сколько тут фотошопа, не поняла даже кто это", "Жанна, нет, слишком строго, это не ваш стиль", "Такой как Жанна. А в ней и тайна, и загадка!!! Вот так вот", "Жанна, вы прелесть, идите своей дорогой, никого не слушайте", - отреагировали подписчики.