Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Очарование - ее секретное оружие": "Мисс Вселенная-2015" попозировала в пиджаке на голое тело

Опубликовано:

Пиа Вурцбах
Пиа Вурцбах. Фото: instagram.com/piawurtzbach

34-летняя филиппинская актриса, обладательница титула "Мисс Вселенная-2015" Пиа Вуртцбах попозировала в пиджаке без белья, новые фото она разместила в Instagram, передает NUR.KZ.

Пиа запечатлелась сидя на диване в брючном костюме. Под пиджаком заметно, что актриса без белья. Деловой образ "Мисс Вселенной" дополнили темные солнцезащитные очки, массивные серьги и босоножки. Волосы девушки аккуратно зачесаны назад и уложены.

"Пиа может создавать разные образы", "Спокойная и невозмутимая. Настоящий образец для подражания для всех", "Меньше драмы, больше элегантности", "Ах, этот костюм", "Очарование - ее секретное оружие", "Леди босс", "Ты убиваешь меня молодым", - написали ей в комментариях фанаты.

Мы также писали, что "Мисс Вселенная-2015" взбудоражила Сеть пляжным фотографиями.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2162817-ocharovanie-ee-sekretnoe-oruzhie-miss-vselennaya-2015-popozirovala-v-pidzhake-na-goloe-telo/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie