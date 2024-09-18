"Очарование - ее секретное оружие": "Мисс Вселенная-2015" попозировала в пиджаке на голое тело
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34-летняя филиппинская актриса, обладательница титула "Мисс Вселенная-2015" Пиа Вуртцбах попозировала в пиджаке без белья, новые фото она разместила в Instagram, передает NUR.KZ.
Пиа запечатлелась сидя на диване в брючном костюме. Под пиджаком заметно, что актриса без белья. Деловой образ "Мисс Вселенной" дополнили темные солнцезащитные очки, массивные серьги и босоножки. Волосы девушки аккуратно зачесаны назад и уложены.
"Пиа может создавать разные образы", "Спокойная и невозмутимая. Настоящий образец для подражания для всех", "Меньше драмы, больше элегантности", "Ах, этот костюм", "Очарование - ее секретное оружие", "Леди босс", "Ты убиваешь меня молодым", - написали ей в комментариях фанаты.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2162817-ocharovanie-ee-sekretnoe-oruzhie-miss-vselennaya-2015-popozirovala-v-pidzhake-na-goloe-telo/