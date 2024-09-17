"Совершенство": певица Эшли Шульц попозировала в бикини без бретелей
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Американская певица и модель Эшли Шульц попозировала в бикини и показала стройную фигуру на новых фото, которые разместила в своем Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.
Эшли запечатлелась в нюдовом бикини без бретелей. Пляжный образ дополнили солнцезащитные очки. Девушка элегантно присела на подвесное кресло. Украсила фото ее очаровательная улыбка.
"Вступая в неделю", - написала она.
Впечатленные поклонники, а их у Эшли более 700 тысяч в Instagram, не оставили без внимания ее новые фотографии.
"Одно дело быть самой красивой женщиной в социальных сетях, но совсем другое — быть самой сексуальной. Ой! Просто вау!", "Ты невероятная", "Великолепная", "Самая лучшая женщина", "Потрясающая и красивая", "Фантастическое тело", "Совершенство в своем превосходстве", - отреагировали верные поклонники.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2162395-sovershenstvo-pevica-eshli-shulc-popozirovala-v-bikini-bez-breteley/