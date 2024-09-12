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"Мое любимое время года": Жулдыз Абдукаримова очаровала осенним образом

Опубликовано:

Жулдыз Абдукаримова
Жулдыз Абдукаримова. Фото: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Казахстанская актриса театра и кино, жена Кайрата Нуртаса Жулдыз Абдукаримова опубликовала в Instagram-аккаунте новое видео в осеннем стиле и очаровала Казнет, передает NUR.KZ.

"Осень… Это время, когда листья покрыты золотом, житницы полны зерна, в доме тепло, а в поле дует холодный ветер. Это время, когда люди выходят из дома с зонтиками, а поэты и художники вдохновляются пейзажами. Это время, когда дети идут в школу, бабушки готовят мясо, а птицы улетают в теплые края", - романтично порассуждала Абдукаримова.

Фанаты Жулдыз оставили массу комплиментов ее яркой улыбке и образу.

Недавно подписчики блога Абдукаримовой уже восхищались ее внешним видом, отметив, что "никто не скажет, что она мать четверых детей".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2160727-moe-lyubimoe-vremya-goda-zhuldyz-abdukarimova-ocharovala-osennim-obrazom/

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