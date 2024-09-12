"Мое любимое время года": Жулдыз Абдукаримова очаровала осенним образом

Казахстанская актриса театра и кино, жена Кайрата Нуртаса Жулдыз Абдукаримова опубликовала в Instagram-аккаунте новое видео в осеннем стиле и очаровала Казнет, передает NUR.KZ.

"Осень… Это время, когда листья покрыты золотом, житницы полны зерна, в доме тепло, а в поле дует холодный ветер. Это время, когда люди выходят из дома с зонтиками, а поэты и художники вдохновляются пейзажами. Это время, когда дети идут в школу, бабушки готовят мясо, а птицы улетают в теплые края", - романтично порассуждала Абдукаримова.

Фанаты Жулдыз оставили массу комплиментов ее яркой улыбке и образу.

Недавно подписчики блога Абдукаримовой уже восхищались ее внешним видом, отметив, что "никто не скажет, что она мать четверых детей".