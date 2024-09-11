"Эталон женской красоты": Асель Аскар в красном платье собрала комплименты поклонников

Казахстанская актриса и автор популярного блога Асель Аскар продолжает делиться фотографиями из Дубая – на этот раз она показала фигуру в эффектном красном платье на радость фанатам, передает NUR.KZ.

Фотографии появились в Instagram-аккаунте Асель и собрали массу комплиментов – на снимках инстадива предстала в красном платье ассиметричного кроя на тонких бретелях с легкими оборками. Ее ноги украшали черные босоножки на высоком каблуке.

Публикацию Асель подписала красным сердечком.

Всего за полчаса после публикации пост собрал несколько тысяч "лайков" и сотни комментариев с комплиментами и пожеланиями от фанатов.

"Красивая! Я вам искренне желаю женского счастья", "Вам идет улыбка", "Эталон женской красоты", "Наша Моника Беллуччи", "Шикарная Аселя", - написали они.

Накануне внешний вид Асель Аскар расхвалили фанаты.