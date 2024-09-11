"Счастье внутри": Альмира Турсын поделилась атмосферными фото из Алматы
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Казахстанская актриса Альмира Турсын, сыгравшая роль сакской царицы в историческом фильме "Томирис", поделилась в соцсети атмосферными фотографиями, передает NUR.KZ.
"Осень в Алмататушечке. Покой на душе. Счастье внутри", - написала Альмира.
На фото Альмира запечатлелась в белом длинном платье, на одно плечо она накинула светлый теплый жакет. Снимки наполнены атмосферой теплой осени. Фанаты оценили новый образ исполнительницы роли царицы Томирис.
"В Алматы классно и тепло, пусть вашу жизнь греет добро", "Алмататушечка, я запомню, а ты безумно красивая", "Приветствую вас, царица Томирис", "Великолепная", - отреагировали в Сети, щедро усыпав публикацию эмодзи в виде сердец.
Ранее Альмира Турсын появилась в утонченном образе в стиле old money и восхитила фанатов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2159991-schaste-vnutri-almira-tursyn-podelilas-atmosfernymi-foto-iz-almaty/