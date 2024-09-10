"Никто не скажет, что она мать четверых детей": жена Кайрата Нуртаса восхитила фигурой Казнет

Жена Кайрата Нуртаса, актриса Жулдыз Абдукаримова написала пост в Instagram, где поразмышляла над тем, что значит быть профессионалом своего дела, передает NUR.KZ.

Жулдыз поделилась атмосферным видео в своем блоге, на кадрах она запечатлена на фоне бескрайней водной глади. Актриса заявила, что впечатлена профессиональной работой видеографа.

"Я считаю, что нужно работать по своей профессии. Для этого нужно любить свое дело. Нужно развиваться в этом направлении и не останавливаться в обучении.

Имея терпение и занимаясь практикой, ты сможешь стать настоящим профессионалом. Таких людей ты узнаешь по результату. Человек, снявший это видео, натолкнул меня на такие мысли", - призналась Жулдыз, отметив аккаунт мобилографа.

"Никто не скажет, что она мать четверых детей, фигура супер, сама образованная, красивая", "Не каждая может сохранить такую фигуру после рождения четверых детей, просто бомба", "Я тоже хочу поехать в Актау", "Натуральная красота", - высказались в Сети.

Мы писали, что брат Кайрата Нуртаса усыпал комплиментами его жену. Жулдыз Абдукаримова и Зангар Нуртас встретились на одном из мероприятий в Актау.