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"Ваш муж - счастливчик": Фариза Ескермес очаровала фанатов новым образом

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Фариза Ескермес
Фариза Ескермес. Фото: instagram.com/fariza_yeskermes

Казахстанская актриса Фариза Ескермес, звезда сериалов "Мошенники" и "Бажа", сообщила фанатам новость об участии в телевизионном проекте и показала новые фото, передает NUR.KZ.

Немногим ранее Фариза Ескермес рассказала, что сразу после свадьбы, которую они с избранником сыграли в Алматы, одна улетела в Астану.

Теперь актриса раскрыла, почему ей пришлось терпеть вынужденную разлуку с любимым мужем. Дело в том, что Фариза примет участие в ТВ-проекте.

"Скоро стартует шоу "Жұлдызды Жұп", я буду участвовать в нем. Как вы думаете, кто будет моей парой?" - спросила она поклонников.

Подписчики порадовались за нее, а также оценили новый образ на фото.

"Твое имя - красота", "Твои родители - ювелиры! Такую красоту создали!", "Удачи, обожаю вас", "Кукла Барби", "Вашей парой в проекте будет Али Окапов", "Ну что за красавица, не наглядеться, Андрей - счастливчик", - заявили под постом фанаты и звездные коллеги.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2158930-vash-muzh-schastlivchik-fariza-eskermes-ocharovala-fanatov-novym-obrazom/

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