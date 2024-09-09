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"Степная амазонка": Мадина Садвакасова устроила эффектную фотосессию с черным скакуном

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Мадина Садвакасова
Мадина Садвакасова. Фото: instagram.com/sadvakasovamadina

Казахстанская исполнительница Мадина Садвакасова устроила эффектную фотосессию с черным скакуном. Фанаты в Instagram оценили ее новые снимки, передает NUR.KZ.

"Назовите сами эти фото", - отметила Мадина в публикации.

На снимках певица запечатлелась в эффектном наряде - массивные серьги и шляпа дополнили ее необычный образ, а черный красавец-скакун стал настоящим украшением в кадре.

Отметим, что 8 сентября певица отметила 45-летие. Фанаты и звездные коллеги - Тамара Асар, Жазира Байрбекова, Гульнур Оразымбетова - оценили ее фотосессию и поздравили артистку с днем рождения.

"Уау! Красавица", "Степная амазонка!", "Королева Зена", "Шикарная Мадина", "Вам надо сниматься в кино, из вас бы вышла замечательная актриса", "Великая всадница казахской степи", - написали ей в Сети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2158920-stepnaya-amazonka-madina-sadvakasova-ustroila-effektnuyu-fotosessiyu-s-chernym-skakunom/

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