"Степная амазонка": Мадина Садвакасова устроила эффектную фотосессию с черным скакуном
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Казахстанская исполнительница Мадина Садвакасова устроила эффектную фотосессию с черным скакуном. Фанаты в Instagram оценили ее новые снимки, передает NUR.KZ.
"Назовите сами эти фото", - отметила Мадина в публикации.
На снимках певица запечатлелась в эффектном наряде - массивные серьги и шляпа дополнили ее необычный образ, а черный красавец-скакун стал настоящим украшением в кадре.
Отметим, что 8 сентября певица отметила 45-летие. Фанаты и звездные коллеги - Тамара Асар, Жазира Байрбекова, Гульнур Оразымбетова - оценили ее фотосессию и поздравили артистку с днем рождения.
"Уау! Красавица", "Степная амазонка!", "Королева Зена", "Шикарная Мадина", "Вам надо сниматься в кино, из вас бы вышла замечательная актриса", "Великая всадница казахской степи", - написали ей в Сети.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2158920-stepnaya-amazonka-madina-sadvakasova-ustroila-effektnuyu-fotosessiyu-s-chernym-skakunom/