"Степная амазонка": Мадина Садвакасова устроила эффектную фотосессию с черным скакуном

Казахстанская исполнительница Мадина Садвакасова устроила эффектную фотосессию с черным скакуном. Фанаты в Instagram оценили ее новые снимки, передает NUR.KZ.

"Назовите сами эти фото", - отметила Мадина в публикации.

На снимках певица запечатлелась в эффектном наряде - массивные серьги и шляпа дополнили ее необычный образ, а черный красавец-скакун стал настоящим украшением в кадре.

Отметим, что 8 сентября певица отметила 45-летие. Фанаты и звездные коллеги - Тамара Асар, Жазира Байрбекова, Гульнур Оразымбетова - оценили ее фотосессию и поздравили артистку с днем рождения.

"Уау! Красавица", "Степная амазонка!", "Королева Зена", "Шикарная Мадина", "Вам надо сниматься в кино, из вас бы вышла замечательная актриса", "Великая всадница казахской степи", - написали ей в Сети.