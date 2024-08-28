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"Это просто фантастика": Беркут заявил, что похудел на 10 кг

Опубликовано:

Певец Беркут
Певец Беркут. Фото: instagram.com/berkut_aibekjan

Казахстанский исполнитель Айбек Жансеитов, более известный под псевдонимом Беркут, сообщил, что сбросил лишний вес - 46-летний артист станцевал на видео и восхитил фанатов, передает NUR.KZ.

Беркут с гордостью поделился личным достижением - ему удалось избавиться от десятка лишних кило.

Казахстанский артист станцевал на фоне бассейна, коттеджа и гор с коктейлем в руках - на нем были черные брюки и рубашка, а глаза скрывали солнцезащитные очки.

"Саламалейкум! То чувство, когда сбросил 10 кг", - поделился Жансеитов, исполняя незамысловатые па под трек ямайского рэпера Шона Пола на открытом воздухе и широко улыбаясь.

"Красавчик", "Айбек крут", "Как с индийского кино", "Что за лев этот тигр", "Я очень рада за Вас", "Это просто фантастика - добиться такого успеха", "Рецепт Вашей диеты?", "Молодцы, нужно правильное питание", - написали восхищенные поклонники.

Недавно танцующих Беркута и Аишу расхвалили в Сети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2154442-eto-prosto-fantastika-berkut-zayavil-chto-pohudel-na-10-kg/

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