Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Моя королева": популярная турецкая певица Зейнеп Бастык поделилась пляжными фото

Опубликовано:

Зейнеп Бастык
Зейнеп Бастык. Фото: instagram.com/zeynepbastik

31-летняя турецкая певица Зейнеп Бастык показала фигуру в бикини. Исполнительница популярного хита Mod очаровала своих верных фанатов со всего мира, передает NUR.KZ.

Отметим, что хит Mod на турецком языке, который Зейнеп исполнила в дуэте с Мустафой Сандалом, набрал свыше 251 млн просмотров, а ее песня Lan - больше 137 млн за 4 месяца.

Зейнеп Бастык имеет большую армию поклонников во всех странах мира - в Instagram у певицы 2,1 млн подписчиков. Артистка показала фигуру в белом бикини, снявшись на фоне пенистых волн и скал и тут же получила в своей адрес похвалу от фанатов.

"Ты очень красивая", "Моя королева", "Очень красивые ноги", "Очаровательная", "Очень сексуальная", - гласят комментарии под фото.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2154351-moya-koroleva-populyarnaya-tureckaya-pevica-zeynep-bastyk-podelilas-plyazhnymi-foto/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie