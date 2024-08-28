"Моя королева": популярная турецкая певица Зейнеп Бастык поделилась пляжными фото
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31-летняя турецкая певица Зейнеп Бастык показала фигуру в бикини. Исполнительница популярного хита Mod очаровала своих верных фанатов со всего мира, передает NUR.KZ.
Отметим, что хит Mod на турецком языке, который Зейнеп исполнила в дуэте с Мустафой Сандалом, набрал свыше 251 млн просмотров, а ее песня Lan - больше 137 млн за 4 месяца.
Зейнеп Бастык имеет большую армию поклонников во всех странах мира - в Instagram у певицы 2,1 млн подписчиков. Артистка показала фигуру в белом бикини, снявшись на фоне пенистых волн и скал и тут же получила в своей адрес похвалу от фанатов.
"Ты очень красивая", "Моя королева", "Очень красивые ноги", "Очаровательная", "Очень сексуальная", - гласят комментарии под фото.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2154351-moya-koroleva-populyarnaya-tureckaya-pevica-zeynep-bastyk-podelilas-plyazhnymi-foto/