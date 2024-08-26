"Дикость" забыть невозможно": Жулдыз Абдукаримова обратилась к казахстанцам перед играми кочевников
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Казахстанская актриса театра и кино Жулдыз Абдукаримова опубликовала большой пост в преддверии Всемирных игр кочевников, которые пройдут в Астане в сентябре, передает NUR.KZ.
Пост супруга Кайрата Нуртаса начала с детских воспоминаний перед приходом гостей.
"Гость идет, готовьте дом! Я с детства знала, что перед приходом гостей к нам в дом мы полировали все до блеска. Мама раскладывала сладости по всему столу. Нас красиво одевали и заплетали волосы. Гостям рассказывали о наших успехах и показывали дневники с "пятерками", - рассказала Абдукаримова.
Так Жулдыз решила призвать казахстанцев быть максимально гостеприимными, когда иностранные гости пожалуют в столицу в сентябре на игры кочевников. Актриса также вспомнила инцидент, произошедший в прошлом году на ярмарке продукции из Таджикистана.
"Невозможно забыть "дикость" таджикской ярмарки. Помните, что мы представляем казахский народ. В Астану приедет более 5 тысяч гостей со всего мира. Давайте будем гостеприимны.
Когда я езжу в чужую страну, таксисты, везущие из аэропорта в отель, всегда рассказывают историю страны и города. Они гордятся выдающимися личностями. Вам нравится это. Поэтому не будем забывать, что вы показываете образ казахского народа каждому встречному туристу", - заключила Абдукаримова.
Недавно Жулдыз Абдукаримова заявила, что стала жертвой мошенников.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2153493-dikost-zabyt-nevozmozhno-zhuldyz-abdukarimova-obratilas-k-kazahstancam-pered-igrami-kochevnikov/