"Дикость" забыть невозможно": Жулдыз Абдукаримова обратилась к казахстанцам перед играми кочевников

Казахстанская актриса театра и кино Жулдыз Абдукаримова опубликовала большой пост в преддверии Всемирных игр кочевников, которые пройдут в Астане в сентябре, передает NUR.KZ.

Пост супруга Кайрата Нуртаса начала с детских воспоминаний перед приходом гостей.

"Гость идет, готовьте дом! Я с детства знала, что перед приходом гостей к нам в дом мы полировали все до блеска. Мама раскладывала сладости по всему столу. Нас красиво одевали и заплетали волосы. Гостям рассказывали о наших успехах и показывали дневники с "пятерками", - рассказала Абдукаримова.

Так Жулдыз решила призвать казахстанцев быть максимально гостеприимными, когда иностранные гости пожалуют в столицу в сентябре на игры кочевников. Актриса также вспомнила инцидент, произошедший в прошлом году на ярмарке продукции из Таджикистана.

"Невозможно забыть "дикость" таджикской ярмарки. Помните, что мы представляем казахский народ. В Астану приедет более 5 тысяч гостей со всего мира. Давайте будем гостеприимны.

Когда я езжу в чужую страну, таксисты, везущие из аэропорта в отель, всегда рассказывают историю страны и города. Они гордятся выдающимися личностями. Вам нравится это. Поэтому не будем забывать, что вы показываете образ казахского народа каждому встречному туристу", - заключила Абдукаримова.

Недавно Жулдыз Абдукаримова заявила, что стала жертвой мошенников.