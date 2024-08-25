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"Словно Одри Хепберн": звезда "Эмили в Париже" снялась в меховом помпоне для обложки глянца

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Лили Коллинз
Лили Коллинз. Фото: instagram.com/lilyjcollins

Звезда сериала "Эмили в Париже" Лили Коллинз снялась в гигантском помпоне из меха для обложки журнала Elle - актриса стала героиней нового номера, передает NUR.KZ.

Снимками Лили поделилась в своем профиле в Instagram.

Коллинз позировала для обложки в гигантском помпоне из белого меха, который дополнила черными колготками и высокими сапогами.

Волосы ей распустили, сделали легкие локоны, а также нюдовый макияж. На других фото она позировала в мини-платье и жакете с юбкой из твида.

"Ты словно Одри Хепберн нашего времени", "Фантастическая улыбка", "Сногсшибательно и завораживающе", "Какие классные и необычные снимки", - писали фанаты.

По данным IMDb, Лили Коллинз - дочь музыканта Фила Коллинза и Джилл Тэвелман. Она родилась в Гилфорде, в графстве Суррей - в Англии. Лили переехала с матерью в Лос-Анджелес в возрасте пяти лет - после того, как ее родители разошлись. Ее первая экранная роль была сыграна в возрасте двух лет (в 1992 году) в одной из программ на BBC.

В детстве Коллинз выступала в Молодежной академии драматического искусства, но ее главным интересом была журналистика - будучи подростком она писала колонку для британского журнала Elle Girl. Позже она получила соответствующее образование в Калифорнийском университете.

После нескольких первых выступлений на телевидении в качестве ведущей, она несколько раз появлялась на шоу "Беверли-Хиллз 90210": Новое поколение" в 2009 году. Позже Лили снялась в роли дочери героев Тима МакГроу и Сандры Баллок в кассовом фильме "Невидимая сторона" (2009). Затем последовали новые драматические роли.

Особую популярность принесла ей роль Белоснежки в фильме "Белоснежка: Месть гномов". Картина вышла в 2012 году. В настоящее время она больше всего известна по роли в сериале "Эмили в Париже".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2152666-slovno-odri-hepbern-zvezda-emili-v-parizhe-snyalas-v-mehovom-pompone-dlya-oblozhki-glyanca/

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