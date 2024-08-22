"Хочу такую же фигуру": дважды мама Жания Джуринская впечатлила новыми фото

Казахстанская актриса Жания Джуринская попозировала в новом образе - фанаты оставили свои отзывы в комментариях, похвалив звезду фильма "Я пышка", передает NUR.KZ.

"Говорят, дети перед тем как родиться, выбирают сами своих родителей! Ну что я могу сказать, у моих детей неплохой вкус", - заявила она.

Нюдовый топ и длинная юбка-карандаш - образ Жании пришелся по вкусу подписчикам, они оценили наряд и фигуру молодой мамы.

"Мне предвиделось, что сверху ничего нет", "Безупречная! Бомбита", "Красотка Жания", "Самооценка топ", "Попу сделала, что ли?", "Хочу такую же фигуру", "Попа выросла как у Дженнифер прям", "Нереально завидую! Такая красотка, талантище с великолепным чувством юмора! Просто бесподобная женщина", "Хорошеешь после каждых родов!" - отметили фанаты.