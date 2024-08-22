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"Хочу такую же фигуру": дважды мама Жания Джуринская впечатлила новыми фото

Опубликовано:

Жания Джуринская
Жания Джуринская. Фото: instagram.com/djurinskaya

Казахстанская актриса Жания Джуринская попозировала в новом образе - фанаты оставили свои отзывы в комментариях, похвалив звезду фильма "Я пышка", передает NUR.KZ.

"Говорят, дети перед тем как родиться, выбирают сами своих родителей! Ну что я могу сказать, у моих детей неплохой вкус", - заявила она.

Нюдовый топ и длинная юбка-карандаш - образ Жании пришелся по вкусу подписчикам, они оценили наряд и фигуру молодой мамы.

"Мне предвиделось, что сверху ничего нет", "Безупречная! Бомбита", "Красотка Жания", "Самооценка топ", "Попу сделала, что ли?", "Хочу такую же фигуру", "Попа выросла как у Дженнифер прям", "Нереально завидую! Такая красотка, талантище с великолепным чувством юмора! Просто бесподобная женщина", "Хорошеешь после каждых родов!" - отметили фанаты.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2152081-hochu-takuyu-zhe-figuru-dvazhdy-mama-zhaniya-dzhurinskaya-vpechatlila-novymi-foto/

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