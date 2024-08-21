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Эзотерика

"Плотоядна, не худа": звезда "Мюзиколы" Карина Абдуллина показала редкое фото с отдыха

Опубликовано:

Карина Абдуллина
Карина Абдуллина. Фото: instagram.com/musickara

Звезда дуэта "Мюзикола" Карина Абдуллина порадовала поклонников своего творчества свежей фотографией с отдыха - снимок появился в Instagram-аккаунте певицы, передает NUR.KZ.

48-летняя исполнительница хитов "Арман жолдар" и "Девочка в платьице белом" не очень часто балует фанатов публикациями в соцсетях, однако сегодня она сделала исключение. Абдуллина опубликовала фотографию, снятую на отдыхе.

На Карине был купальник черного цвета, а на голове - соломенная шляпка с широкими полями. Лежа на шезлонге, она широко улыбнулась на камеру.

"Я не стремлюсь туда, где все находят красоту и моду. Сама живу я по себе и не иду против природы. Пою красиво, говорю. Я плотоядна, не худа. Я выпиваю и курю, еще влюбляюсь иногда", - подписала публикацию артистка.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2151592-plotoyadna-ne-huda-zvezda-myuzikoly-karina-abdullina-pokazala-redkoe-foto-s-otdyha/

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