"Очень изысканно": Динара Сатжан появилась в эффектном платье

Казахстанская телеведущая Динара Сатжан примерила роскошное вечернее платье и услышала в свой адрес массу комплиментов от подписчиков в Instagram, где и поделилась фото, передает NUR.KZ.

В своей новой публикации Динара Сатжан решила процитировать психолога и автора книг Ирину Чеснову.

"Отношения, где два человека эмоционально отзывчивы и доступны друг для друга, - безопасны. И это самое чудесное, на мой взгляд, что может быть между двумя людьми", - гласит подпись.

Роскошное вечернее платье прекрасно подчеркнуло фигуру телеведущей, что, конечно же, оценили подписчики.

"Самая красивая. Чувствуется, что вы встретили такого человека", "Вай, что за красотка", "У вас особенное платье", "Очень изысканно", - написали фанаты, оставив под фото смайлики в виде красных сердец.