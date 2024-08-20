"Белая зависть": фанаты восхитились фигурой 50-летней Судзиловской в бикини

50-летняя российская актриса и телеведущая Олеся Судзиловская позагорала в бикини во время отпуска в солнечном Бодруме. Фанаты оценили ее фигуру и осыпали ее комплиментами, передает NUR.KZ.

Олеся рассказала фанатам, что уже вернулась в Москву, но фото из Бодрума все еще украшают ее ленту и каждая новая публикация набирает заветные "лайки". На одной из последних 50-летняя актриса похвасталась стройной фигурой в разных бикини.

"Ну и "обязательная программа" по заказу и многочисленным просьбам, для коллег по спортивному залу, для добрых и самодостаточных собеседниц, для жизнелюбивых и здоровых собеседников!" - написала она.

"Красавица и умница! Такая натуральная и позитивная! Не знаю, есть ли люди, которые скажут о вас плохо", "Ой, а можно на ежедневной основе такие посты? Стимул самый лучший будет", "Эй! Олесечка, бегом стареть! Не ломай систему! Красавица нереальная!", "Какая шикарная фигура! Белая зависть", - отметили под постом фанаты.