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"Белая зависть": фанаты восхитились фигурой 50-летней Судзиловской в бикини

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Олеся Судзиловская
Олеся Судзиловская. Фото: instagram.com/olesya_sudzilovskaya

50-летняя российская актриса и телеведущая Олеся Судзиловская позагорала в бикини во время отпуска в солнечном Бодруме. Фанаты оценили ее фигуру и осыпали ее комплиментами, передает NUR.KZ.

Олеся рассказала фанатам, что уже вернулась в Москву, но фото из Бодрума все еще украшают ее ленту и каждая новая публикация набирает заветные "лайки". На одной из последних 50-летняя актриса похвасталась стройной фигурой в разных бикини.

"Ну и "обязательная программа" по заказу и многочисленным просьбам, для коллег по спортивному залу, для добрых и самодостаточных собеседниц, для жизнелюбивых и здоровых собеседников!" - написала она.

"Красавица и умница! Такая натуральная и позитивная! Не знаю, есть ли люди, которые скажут о вас плохо", "Ой, а можно на ежедневной основе такие посты? Стимул самый лучший будет", "Эй! Олесечка, бегом стареть! Не ломай систему! Красавица нереальная!", "Какая шикарная фигура! Белая зависть", - отметили под постом фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2151157-belaya-zavist-fanaty-voshitilis-figuroy-50-letney-sudzilovskoy-v-bikini/

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