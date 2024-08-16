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"Папино лицо, мамины глаза": звезда фильма "Русалочка" показала сына от рэпера DDG

Опубликовано:

Холли Бейли
Холли Бейли. Фото: instagram.com/hallebailey

24-летняя звезда фильма "Русалочка" Холли Бейли показала маленького сына на новых фото. Фанаты тут же увидели сходство с его звездным отцом - рэпером DDG, передает NUR.KZ.

Напомним, в начале этого года стало известно, что актриса, сыгравшая Русалочку, впервые стала мамой. У нее и ее возлюбленного рэпера DDG родился сын. Молодая мамочка попозировала на камеру с подросшим мальчиком и выложила снимки в Сеть.

Мать и сын были одеты в стиле кэжуал - Холли выбрала джинсы и корсет из такой же ткани, а на малыше была куртка из денима, белая футболка и джинсы.

"Сегодня вечером взяла моего ребенка на его первый концерт, чтобы увидеть Бруно Марса", - отметила она.

"Папино лицо и мамины глаза. Он такой красивый", "Он определенно похож на своего отца", "Такой хорошенький", "Так мило", "Вы как близнецы", - написали под фото фанаты.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2149752-papino-lico-maminy-glaza-zvezda-filma-rusalochka-pokazala-syna-ot-repera-ddg/

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