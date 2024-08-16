"Папино лицо, мамины глаза": звезда фильма "Русалочка" показала сына от рэпера DDG

24-летняя звезда фильма "Русалочка" Холли Бейли показала маленького сына на новых фото. Фанаты тут же увидели сходство с его звездным отцом - рэпером DDG, передает NUR.KZ.

Напомним, в начале этого года стало известно, что актриса, сыгравшая Русалочку, впервые стала мамой. У нее и ее возлюбленного рэпера DDG родился сын. Молодая мамочка попозировала на камеру с подросшим мальчиком и выложила снимки в Сеть.

Мать и сын были одеты в стиле кэжуал - Холли выбрала джинсы и корсет из такой же ткани, а на малыше была куртка из денима, белая футболка и джинсы.

"Сегодня вечером взяла моего ребенка на его первый концерт, чтобы увидеть Бруно Марса", - отметила она.

"Папино лицо и мамины глаза. Он такой красивый", "Он определенно похож на своего отца", "Такой хорошенький", "Так мило", "Вы как близнецы", - написали под фото фанаты.