"Живые и позитивные": танцующих Беркута и Аишу расхвалили в Сети (видео)
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Казахстанские артисты Беркут и Аиша зарядили позитивом своих подписчиков в Instagram, задорно станцевав на камеру. Пару назвали одной из самых красивых в отечественном шоу-бизнесе, передает NUR.KZ.
Айбек Жансеитов, известный как Беркут, появился в черной рубашке и черных брюках. Его супруга Виктория, которую все знают как Аишу, выбрала для солнечного дня яркий розовый наряд.
Пара зажигательно станцевала и вызвала улыбку у своих подписчиков, которые заявили, что Беркут и Аиша всегда им дарят хорошее настроение.
"Обожаю эту пару, дарят такой позитив на весь день, спасибо вам", "Аише очень этот цвет к лицу", "Как индийское кино, индийская пара", "Давно вас не было! Давайте не пропадайте, больше новых видео. На вашу пару приятно смотреть!", "Всегда танцующая и позитивная пара. Казахское застолье с родителями, на столе всегда самовар. Приятно. Счастья вашей семье", "Живые и позитивные", - написали им фанаты.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2149194-zhivye-i-pozitivnye-tancuyushchih-berkuta-i-aishu-rashvalili-v-seti-video/