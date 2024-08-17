В кружевном мини и без белья: Зои Кравиц снялась для обложки глянца

Голливудская актриса Зои Кравиц снялась в мини-платье с кружевом для обложки мужского журнала - она стала лицом нового выпуска Esquire, передает NUR.KZ.

Зои появится на обложке сентябрьского номера - кадры опубликовали в официальном профиле журнала в Instagram.

Кравиц позировала в черном кружевном мини-платье без нижнего белья. Образ дополнили кожаные туфли, ожерелье и серьги. Волосы ей уложили в высокий пучок и сделали макияж с бордовой помадой.

В публикации говорится, что в интервью Esquire она рассказала о своей первой режиссерской работе.

"Великий момент для Esquire - такая красавица", "Чувственная", "Умная и красивая женщина", "Королева", - писали фанаты.

По информации IMDb, Зои Кравиц родилась 1 декабря 1988 года в Калифорнии. Ее родители актриса Лиза Боне и известный музыкант Ленни Кравиц.

В кино Зои дебютировала в 2007 году. Популярность ей принесла картина "Люди Х: Первый класс", которая вышла в 2011 году, где актриса исполнила роль Энджел Сальвадор.

Популярность Кравиц укрепилась благодаря франшизам "Дивергент" и "Фантастические твари".

Стоит отметить, что в свое время Forbes отметил Кравиц в списке "30 до 30", а в самом начале карьеры Variety включил ее в список "10 актеров, за которыми нужно следить".

В этом году она дебютирует в качестве режиссера - первой работой стал филь Blink Twice.