"Зачем вы сводите с ума?!": улетевшая в Актау Майя Бекбаева грациозно станцевала на камеру

Казахстанская телеведущая Майя Бекбаева грациозно станцевала на камеру и восхитила своих преданных фанатов. Они не поскупились на лестные отзывы, передает NUR.KZ.

Майя станцевала в красном ансамбле на фоне водной глади. Красивый пейзаж Актау и яркая теледива не могли не впечатлить публику.

"Когда закончила все съемки в срок… Самое время отдыхать", - написала Майя.

"Очень красивая и талантливая женщина, и, к тому же, патриотка своей страны!", "Самая красивая журналистка в Казахстане", "Выглядите просто великолепно, цветок вам очень идет и платье замечательное", "Как же повезло мужу иметь такую музу", "Эталон красоты", "Красотка", "Классная женщина", "Ну зачем вы так?! Сводите с ума! Это ведь неизлечимо", - высказались поклонники.