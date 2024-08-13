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"Зачем вы сводите с ума?!": улетевшая в Актау Майя Бекбаева грациозно станцевала на камеру

Опубликовано:

Майя Бекбаева
Майя Бекбаева. Фото: instagram.com/mayabekbayeva

Казахстанская телеведущая Майя Бекбаева грациозно станцевала на камеру и восхитила своих преданных фанатов. Они не поскупились на лестные отзывы, передает NUR.KZ.

Майя станцевала в красном ансамбле на фоне водной глади. Красивый пейзаж Актау и яркая теледива не могли не впечатлить публику.

"Когда закончила все съемки в срок… Самое время отдыхать", - написала Майя.

"Очень красивая и талантливая женщина, и, к тому же, патриотка своей страны!", "Самая красивая журналистка в Казахстане", "Выглядите просто великолепно, цветок вам очень идет и платье замечательное", "Как же повезло мужу иметь такую музу", "Эталон красоты", "Красотка", "Классная женщина", "Ну зачем вы так?! Сводите с ума! Это ведь неизлечимо", - высказались поклонники.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2148456-zachem-vy-svodite-s-uma-uletevshaya-v-aktau-mayya-bekbaeva-graciozno-stancevala-na-kameru/

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