Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Какая смелая": Асель Сагатова удивила фото со змеей

Опубликовано:

Асель Сагатова
Асель Сагатова. Фото: instagram.com/asselsagatova

Казахстанская актриса Асель Сагатова показала результат фотосессии со змеей - поклонники остались в восторге и восхитились смелостью кинозвезды, передает NUR.KZ.

Недавно Сагатова показывала бэкстейдж с фотосессии с рептилией - тогда актриса пошутила, что "змея змею не укусит". Теперь актриса показала готовые снимки - на них Асель в белой рубашке, приспущенной на плече, спокойно позволяет рептилии ползать по себе.

"Лучшее украшение - это уверенность. И, возможно, змея", - подписала публикацию Сагатова.

Поклонники и коллеги по цеху явно удивились спокойствию Асель. Так, певица Дильназ Ахмадиева оставила в комментариях смайлики с шокированным лицом. Другие пользователи Сети назвали актрису смелой.

"Вау, красотка", "Змея и женственность", "Напоминает Еву в райском саду", "Ойбай, змея", "Какая Вы смелая", "Вы просто огонь", - написали они в комментариях под постом.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2148151-kakaya-smelaya-asel-sagatova-udivila-foto-so-zmeey/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie