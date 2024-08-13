"Какая смелая": Асель Сагатова удивила фото со змеей
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Казахстанская актриса Асель Сагатова показала результат фотосессии со змеей - поклонники остались в восторге и восхитились смелостью кинозвезды, передает NUR.KZ.
Недавно Сагатова показывала бэкстейдж с фотосессии с рептилией - тогда актриса пошутила, что "змея змею не укусит". Теперь актриса показала готовые снимки - на них Асель в белой рубашке, приспущенной на плече, спокойно позволяет рептилии ползать по себе.
"Лучшее украшение - это уверенность. И, возможно, змея", - подписала публикацию Сагатова.
Поклонники и коллеги по цеху явно удивились спокойствию Асель. Так, певица Дильназ Ахмадиева оставила в комментариях смайлики с шокированным лицом. Другие пользователи Сети назвали актрису смелой.
"Вау, красотка", "Змея и женственность", "Напоминает Еву в райском саду", "Ойбай, змея", "Какая Вы смелая", "Вы просто огонь", - написали они в комментариях под постом.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2148151-kakaya-smelaya-asel-sagatova-udivila-foto-so-zmeey/