"Какая смелая": Асель Сагатова удивила фото со змеей

Казахстанская актриса Асель Сагатова показала результат фотосессии со змеей - поклонники остались в восторге и восхитились смелостью кинозвезды, передает NUR.KZ.

Недавно Сагатова показывала бэкстейдж с фотосессии с рептилией - тогда актриса пошутила, что "змея змею не укусит". Теперь актриса показала готовые снимки - на них Асель в белой рубашке, приспущенной на плече, спокойно позволяет рептилии ползать по себе.

"Лучшее украшение - это уверенность. И, возможно, змея", - подписала публикацию Сагатова.

Поклонники и коллеги по цеху явно удивились спокойствию Асель. Так, певица Дильназ Ахмадиева оставила в комментариях смайлики с шокированным лицом. Другие пользователи Сети назвали актрису смелой.

"Вау, красотка", "Змея и женственность", "Напоминает Еву в райском саду", "Ойбай, змея", "Какая Вы смелая", "Вы просто огонь", - написали они в комментариях под постом.