"Кто скажет, что недавно родила?!": Макпал Исабекова в сияющем платье очаровала Сеть

Казахстанская певица и актриса Макпал Исабекова появилась на торжественном мероприятии в роскошном вечернем платье и услышала в свой адрес комплименты, передает NUR.KZ.

"Мамочка вчера выходила в свет, виделась с любимыми друзьями, мамочка счастлива. Был душевный, красивый вечер", - написала Макпал.

Для вечера Макпал выбрала сверкающее приталенное платье нежно-бирюзового цвета с акцентом на декольте. Волосы певица аккуратно уложила назад, а ее уши украшали длинные жемчужные серьги.

Отметим, что ставшая мамой во второй раз Макпал Исабекова недавно рассказала о своем состоянии - она заявила, что не хочет смотреться в зеркало. Фанаты и звездные коллеги написали свои восторженные отзывы и заявили, что Макпал слишком строга к себе.

"А вот зачем было на себя наговаривать? Красотка же", "Кто скажет, что вы мамочка двоих детей?! Очень шикарно выглядите, женственно, изящно", "Вам очень идет это платье", "Кто скажет, что недавно родила?! Вы просто огонь", "Красивая мамочка", - гласят комментарии.