"Имей совесть!": Мадлен попозировала в купальнике в Каннах и рассердила моралистов

Автор инстаблога Мадинахон Мамадалиева, известная как Мадлен, показала фигуру в слитном купальнике и вновь выслушала комплименты фанатов и критику моралистов, передает NUR.KZ.

"Французская Ривьера", - подписала Мадлен свои фото, снятые во время водной прогулки на яхте.

Блогер попозировала в эффектном слитном купальнике. Подписчики были впечатлены и оставили массу комментариев под фото.

Пользователи соцсети разделились на два лагеря - тех, кто восхитился фигурой и загаром Мадлен, и тех, кто посчитал ее пляжный наряд "слишком откровенным".

"Классная фигура, все красиво, но что-то даже мне уже надоело", "Можно было и без купальника", "Мадина, мой парень в Инсте сидит, имей совесть", "Шикарно выглядите, шикарный купальник, шикарный вид", "Великолепная, получаешь эстетическое наслаждение от таких фото", - написали ей подписчики.