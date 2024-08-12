"Имей совесть!": Мадлен попозировала в купальнике в Каннах и рассердила моралистов
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Автор инстаблога Мадинахон Мамадалиева, известная как Мадлен, показала фигуру в слитном купальнике и вновь выслушала комплименты фанатов и критику моралистов, передает NUR.KZ.
"Французская Ривьера", - подписала Мадлен свои фото, снятые во время водной прогулки на яхте.
Блогер попозировала в эффектном слитном купальнике. Подписчики были впечатлены и оставили массу комментариев под фото.
Пользователи соцсети разделились на два лагеря - тех, кто восхитился фигурой и загаром Мадлен, и тех, кто посчитал ее пляжный наряд "слишком откровенным".
"Классная фигура, все красиво, но что-то даже мне уже надоело", "Можно было и без купальника", "Мадина, мой парень в Инсте сидит, имей совесть", "Шикарно выглядите, шикарный купальник, шикарный вид", "Великолепная, получаешь эстетическое наслаждение от таких фото", - написали ей подписчики.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2147652-imey-sovest-madlen-popozirovala-v-kupalnike-v-kannah-i-rasserdila-moralistov/