Известная американская модель Синди Кроуфорд поделилась архивным снимком в бикини - фото были сделаны для журнала Pop Magazine много лет назад, передает NUR.KZ.

Фотографии знаменитость опубликовала в своем профиле в Instagram.

На размещенных черно-белых кадрах манекенщица позирует в бикини, состоящем из бюстгальтера в спортивном стиле и плавок со средней посадкой. При этом на снимке также запечатлен доберман, которого знаменитость держит на поводке.

Многие подписчики отметили, что сейчас никто бы не стал делать такие фото, так как на собаку в кадре надет строгий ошейник, а его уши и хвост купированы. Делать это запретили в ряде стран.

Другие же восхитились красотой Синди Кроуфорд в те годы.

"Самая красивая женщина за всю историю", "Супермодель номер один в мире", "Выглядит очень горячо", "Ты все еще остаешься самой желанной женщиной, которую я только видел", - писали фанаты.

По информации IMDb, Синди Кроуфорд родилась 20 февраля 1966 года в ДеКалбе, штат Иллинойс, США. Когда ей было 10 лет, скончался ее младший брат, который был болен лейкемией.

Став моделью, Синди пожертвовала миллионы долларов на исследования этой болезни.

В 1995 году Кроуфорд дебютировала в кино. В 1997 году ее назвали второй самой красивой женщиной на Земле по версии читателей журнала Shape, обогнать Кроуфорд смогла лишь Деми Мур.