"Всегда на стиле": Асель Сагатова прогулялась по Алматы в модном аутфите (видео)

Казахстанская актриса Асель Сагатова прогулялась по Алматы в стильном аутфите. 39-летняя звезда фильмов "My love is Aisulu", "Бишарашки" надела мини, передает NUR.KZ.

Летний наряд в светло-бежевых тонах, стильная обувь, сумочка - Асель Сагатова выбрала для прогулки по городу look от именитого бренда. Задорная мини-юбка прекрасно подчеркнула стройные ноги актрисы. Фанаты остались без ума от увиденного и тут же написали об этом в комментариях.

"Стильная малышка", "Как мне нравится твой стиль", "Вечно молодая, шикарная Асель", "Ты здесь как Барби", "А я иду, шагаю по Алматы, по родной своей земле", "С каждым днем молодеете", "Красивая", "Стиль - это все", "Вам стилист образы подбирает? Всегда на стиле", - высказались фолловеры под видео.