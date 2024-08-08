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"Всегда на стиле": Асель Сагатова прогулялась по Алматы в модном аутфите (видео)

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Асель Сагатова
Асель Сагатова. Фото: instagram.com/asselsagatova

Казахстанская актриса Асель Сагатова прогулялась по Алматы в стильном аутфите. 39-летняя звезда фильмов "My love is Aisulu", "Бишарашки" надела мини, передает NUR.KZ.

Летний наряд в светло-бежевых тонах, стильная обувь, сумочка - Асель Сагатова выбрала для прогулки по городу look от именитого бренда. Задорная мини-юбка прекрасно подчеркнула стройные ноги актрисы. Фанаты остались без ума от увиденного и тут же написали об этом в комментариях.

"Стильная малышка", "Как мне нравится твой стиль", "Вечно молодая, шикарная Асель", "Ты здесь как Барби", "А я иду, шагаю по Алматы, по родной своей земле", "С каждым днем молодеете", "Красивая", "Стиль - это все", "Вам стилист образы подбирает? Всегда на стиле", - высказались фолловеры под видео.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2146138-vsegda-na-stile-asel-sagatova-progulyalas-po-almaty-v-modnom-autfite-video/

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