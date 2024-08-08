"Чемпионка моей кухни": певец Kalifarniya подарил жене автомобиль, вдохновившись Олимпиадой (видео)

Казахстанский исполнитель Фархат Калиев, более известный под псевдонимом Kalifarniya, подарил своей супруге Анель автомобиль - реакцию девушки засняли на видео, передает NUR.KZ.

Подарок был скрыт под большой черной тканью с бантом. Фархат признался, что на покупку автомобиля для супруги его вдохновила Олимпиада в Париже.

"Сегодня в моей семье радостный день. Я наблюдаю, как чемпионам дарят машины, но и на моей кухне есть чемпионка. Поэтому я решил подготовить для нее прекрасный подарок - сейчас посмотрим на ее реакцию", - сказал артист перед тем, как преподнести сюрприз.

Анель, жена Фархата, была очень удивлена.

"Чемпион! Спасибо, сердечко мое", - написала девушка в Instagram.

Подписчики в соцсети поздравили пару со знаменательным событием.

Недавно супруга певца Kalifarniya сорвала овации, выступив с ним на концерте в Павлодаре.