"Чемпионка моей кухни": певец Kalifarniya подарил жене автомобиль, вдохновившись Олимпиадой (видео)
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Казахстанский исполнитель Фархат Калиев, более известный под псевдонимом Kalifarniya, подарил своей супруге Анель автомобиль - реакцию девушки засняли на видео, передает NUR.KZ.
Подарок был скрыт под большой черной тканью с бантом. Фархат признался, что на покупку автомобиля для супруги его вдохновила Олимпиада в Париже.
"Сегодня в моей семье радостный день. Я наблюдаю, как чемпионам дарят машины, но и на моей кухне есть чемпионка. Поэтому я решил подготовить для нее прекрасный подарок - сейчас посмотрим на ее реакцию", - сказал артист перед тем, как преподнести сюрприз.
Анель, жена Фархата, была очень удивлена.
"Чемпион! Спасибо, сердечко мое", - написала девушка в Instagram.
Подписчики в соцсети поздравили пару со знаменательным событием.
Недавно супруга певца Kalifarniya сорвала овации, выступив с ним на концерте в Павлодаре.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2146122-chempionka-moey-kuhni-pevec-kalifarniya-podaril-zhene-avtomobil-vdohnovivshis-olimpiadoy-video/