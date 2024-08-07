"Летящей походкой": Валя Карнавал прогулялась по городу в ярком мини-платье и сапогах

Российский видеоблогер и певица Валентина Карнаухова, известная как Валя Карнавал, пощеголяла в мини-платье и высоких сапогах. Фото она разместила в своем Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

Легкое яркое мини-платье и высокие черные сапоги, летящая походка и развевающиеся волосы - фото Вали в новом образе впечатлили ее подписчиков. Публикация за короткое время собрала более 142 тысяч "лайков" и свыше пятисот комментариев.

"Летящей походкой ты вышла из мая", "Платье словно предназначено для нее", "Загадочная, красивая девушка", "Ну какая!", "Ты прекрасна, как бриллианты в небе", "Как же ты преобразилась, ну прямо королева", Шикарная", "Валюха, ты лучшая", - написали ей фанаты.

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