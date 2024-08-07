Отдыхающая в Турции Ерке Есмахан заставила казахстанцев задуматься над интересным вопросом

Казахстанская исполнительница Ерке Есмахан порадовала подписчиков своего блога в Instagram свежими фотографиями с отдыха в Турции и устроила дискуссию в комментариях, передает NUR.KZ.

Артистка попозировала на фоне пальм в светлой двойке оверсайз и черной шляпе с собранными волосами. Ерке захотелось бурного обсуждения в комментариях, поэтому она решила задать подписчикам интересный вопрос.

"Что бы вы сделали, если бы неожиданно получили 10 млн тенге? Чтобы когда они вам поступят, вы не мучились в раздумьях, а сразу знали, что делать", - написала Есмахан под публикацией.

Казахстанцы всерьез задумались над вопросом любимой певицы.

"Не знаю, что делать, как будто у меня реально в руках 10 млн", "Если так посмотреть, сейчас это не очень большая сумма - можно было бы взять ипотеку или выплатить кредиты", "Уехала бы отдыхать туда же, где и ты, чтобы говорить, что была там же, где и Ерке Есмахан", "Я бы поделила деньги на детей и открыла бы депозит", "Я бы начала бизнес", - написали фанаты.

Накануне Ерке Есмахан показала милое видео с маленьким сыном.