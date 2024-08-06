"Переборщила с фотошопом": участницу "Мисс Мира" пристыдили за неудачный снимок с Мальдив

30-летняя Анастасия Костенко показала фотографию с отдыха семейства на Мальдивах, однако пользователи Сети уличили девушку в злоупотреблении программами для обработки снимков, передает NUR.KZ.

Жена футболиста Дмитрия Тарасова и участница конкурса "Мисс мира-2014" рассекала по океану на "фруктовой лодке", которую организовал для нее супруг - Костенко стояла и позировала среди ананасов, манго, персиков и апельсинов.

"А все фрукты мы оставили острову! Кстати, это довольно частая услуга на острове - заказать фруктовую лодочку для своего любимого человека. Не в таком, конечно, количестве, но все же. И мне почему-то кажется, что после поступка Дмитрия "фруктовые" сюрпризы будут именно такими", - подписала снимок Анастасия.

Пользователи Сети поспешили прокомментировать пост матери четверых детей - некоторые предположили, что Анастасия переборщила с программами для обработки фото.

"Такая длинная рука", "Переборщила с фотошопом", "А в чем прелесть такого сюрприза?", "Вы прекрасны", "А это чисто для красоты или их можно потом кушать весь отдых?", "И кто скажет, что Вы - многодетная мама?" - написали в комментариях подписчики.