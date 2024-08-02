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Эзотерика

"Богиня огня": "дочь" Ибрагима-паши попозировала в бикини на пляже в Италии

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Бурджу Озберк
Бурджу Озберк. Фото: instagram.com/burcuozberk

Турецкая кинозвезда Бурджу Озберк, сыгравшая роль дочери Ибрагима-паши и Хатидже-султан в сериале "Великолепный век", показала фигуру в купальнике, передает NUR.KZ.

34-летняя кареглазая красавица показала фото с отдыха в Италии. Она указала локацию - это город Сорренто. На фото Бурджу позирует в белом бикини. Фанаты сполна оценили ее фигуру и красивый пейзаж на снимках.

Публикация за короткое время набрала свыше 450 тысяч "лайков", не поскупились подписчики и на теплые слова в ее адрес, однако моралисты принялись стыдить звезду "Великолепного века".

"Моя прекрасная любовь", "Довольно смелый поступок", "Королева", "Последнее фото потрясающее", "Не стоит делать этого", "Когда меня спрашивают, кто моя любимая женщина, я показываю твои фото", "Ты прекрасна, твоя улыбка сводит с ума", "Богиня огня", - отметили фанаты.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2143591-boginya-ognya-doch-ibragima-pashi-popozirovala-v-bikini-na-plyazhe-v-italii/

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