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"Когда мужской костюм по плечу": Асель Сагатова примерила неожиданный образ

Опубликовано:

Асель Сагатова
Асель Сагатова. Фото: instagram.com/asselsagatova

Казахстанская актриса Асель Сагатова опубликовала снимки с новой фотосессии в "мужском" образе - кинозвезда запечатлелась в деловом костюме и искупалась в комплиментах, передает NUR.KZ.

Асель Сагатова примерила строгий деловой костюм черного цвета и уверенно смотрела в камеру на свежих фотографиях. Игривости кадрам добавляла расстегнутая на груди белая рубашка, развевающиеся волосы и пленяющая улыбка популярной актрисы.

"Когда мужской костюм по плечу. Не смогла отказаться ни от одной фотографии, поэтому все 10 здесь", - написала Сагатова под публикацией, расхвалив фотографа, который "увидел ее".

"Какие классные фотки", "Красота", "Изюминка, харизма, грация - настоящая королева красоты!", "Крутая", "Шикарная дама", - отметили восхищенные поклонники творчества кинозвезды.

Недавно Асель Сагатова поучаствовала еще в одной необычной съемке - актриса запечатлелась со змеей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2143573-kogda-muzhskoy-kostyum-po-plechu-asel-sagatova-primerila-neozhidannyy-obraz/

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