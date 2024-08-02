"Когда мужской костюм по плечу": Асель Сагатова примерила неожиданный образ
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Казахстанская актриса Асель Сагатова опубликовала снимки с новой фотосессии в "мужском" образе - кинозвезда запечатлелась в деловом костюме и искупалась в комплиментах, передает NUR.KZ.
Асель Сагатова примерила строгий деловой костюм черного цвета и уверенно смотрела в камеру на свежих фотографиях. Игривости кадрам добавляла расстегнутая на груди белая рубашка, развевающиеся волосы и пленяющая улыбка популярной актрисы.
"Когда мужской костюм по плечу. Не смогла отказаться ни от одной фотографии, поэтому все 10 здесь", - написала Сагатова под публикацией, расхвалив фотографа, который "увидел ее".
"Какие классные фотки", "Красота", "Изюминка, харизма, грация - настоящая королева красоты!", "Крутая", "Шикарная дама", - отметили восхищенные поклонники творчества кинозвезды.
Недавно Асель Сагатова поучаствовала еще в одной необычной съемке - актриса запечатлелась со змеей.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2143573-kogda-muzhskoy-kostyum-po-plechu-asel-sagatova-primerila-neozhidannyy-obraz/