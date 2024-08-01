"Врачи не верят, что мне 30": Фариза Ескермес раскрыла секреты красоты и здоровья

Звезда сериала "Мошенники" Фариза Ескермес поделилась результатами медицинского обследования и рассказала, как ей удается сохранять красоту и здоровье, передает NUR.KZ.

Казахстанская актриса поделилась в своем блоге, что проходит полное обследование организма. Расхвалив докторов, Ескермес рассказала, что со здоровьем у нее все в порядке. Более того, врачи не поверили Фаризе, когда она назвала им свой возраст. Кинозвезда поделилась, как ей удается сохранять красоту и молодость.

"Терапевт спрашивает: "Тебе 23?", а я ответила, что мне 30. Но никто не верит, что мне 30. А все потому, что у меня нет проблем, я высыпаюсь, у меня есть все, что мне нужно, я зарабатываю деньги, гуляю, хожу в спа, занимаюсь фитнесом для лица", - написала актриса в Instagram-сторис.

Сторис Фаризы Ескермес. Скрин: instagram.com/fariza_yeskermes

Накануне мы писали, что Фариза Ескермес появилась в свадебном платье.