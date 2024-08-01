"В платке очень красивая": Майя Бекбаева приласкала верблюжонка (видео)
Опубликовано:
Казахстанский медиаменеджер Майя Бекбаева отправилась на ферму и провела время с верблюжонком. В Казнете оценили образ телеведущей в белом платке, передает NUR.KZ.
Теледива нашла себе нового друга - маленького коричневого верблюжонка. Судя по всему, Майе удалось наладить контакт с животным - он ходил за ней по пятам, ластился и всячески проявлял свою симпатию.
"Этот верблюжонок - милашество 80-го уровня", - подписала ролик Бекбаева.
Ролик умилил пользователей Сети - одни окунулись в детские воспоминания, другие расхвалили образ Майи.
"В детстве носил верблюжонка на руках. Белого. Такой воздушный, как будто нет веса", "Вы в платке очень красивая - Вам к лицу", "Какой ласковый верблюжонок и как чувствует ласку Майи", "В платке Вы такая красивая келин", "Какая вы красавица. Вот что значит чистая душа и мысли", - написали они в комментариях.
Недавно Майя Бекбаева собрала комплименты казахстанцев под новым видео.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2143027-v-platke-ochen-krasivaya-mayya-bekbaeva-prilaskala-verblyuzhonka-video/