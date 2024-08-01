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Эзотерика

"В платке очень красивая": Майя Бекбаева приласкала верблюжонка (видео)

Опубликовано:

Майя Бекбаева
Майя Бекбаева. Кадр из видео: instagram.com/mayabekbayeva

Казахстанский медиаменеджер Майя Бекбаева отправилась на ферму и провела время с верблюжонком. В Казнете оценили образ телеведущей в белом платке, передает NUR.KZ.

Теледива нашла себе нового друга - маленького коричневого верблюжонка. Судя по всему, Майе удалось наладить контакт с животным - он ходил за ней по пятам, ластился и всячески проявлял свою симпатию.

"Этот верблюжонок - милашество 80-го уровня", - подписала ролик Бекбаева.

Ролик умилил пользователей Сети - одни окунулись в детские воспоминания, другие расхвалили образ Майи.

"В детстве носил верблюжонка на руках. Белого. Такой воздушный, как будто нет веса", "Вы в платке очень красивая - Вам к лицу", "Какой ласковый верблюжонок и как чувствует ласку Майи", "В платке Вы такая красивая келин", "Какая вы красавица. Вот что значит чистая душа и мысли", - написали они в комментариях.

Недавно Майя Бекбаева собрала комплименты казахстанцев под новым видео.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2143027-v-platke-ochen-krasivaya-mayya-bekbaeva-prilaskala-verblyuzhonka-video/

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