"В платке очень красивая": Майя Бекбаева приласкала верблюжонка (видео)

Казахстанский медиаменеджер Майя Бекбаева отправилась на ферму и провела время с верблюжонком. В Казнете оценили образ телеведущей в белом платке, передает NUR.KZ.

Теледива нашла себе нового друга - маленького коричневого верблюжонка. Судя по всему, Майе удалось наладить контакт с животным - он ходил за ней по пятам, ластился и всячески проявлял свою симпатию.

"Этот верблюжонок - милашество 80-го уровня", - подписала ролик Бекбаева.

Ролик умилил пользователей Сети - одни окунулись в детские воспоминания, другие расхвалили образ Майи.

"В детстве носил верблюжонка на руках. Белого. Такой воздушный, как будто нет веса", "Вы в платке очень красивая - Вам к лицу", "Какой ласковый верблюжонок и как чувствует ласку Майи", "В платке Вы такая красивая келин", "Какая вы красавица. Вот что значит чистая душа и мысли", - написали они в комментариях.

Недавно Майя Бекбаева собрала комплименты казахстанцев под новым видео.