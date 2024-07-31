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"Я бы приехал": актер из сериала "Уэнсдей" заинтересовался играми кочевников в Астане

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Перси Хайнс Уайт
Перси Хайнс Уайт. Фото: gov.kz

Канадский актер Перси Хайнс Уайт высказался о предстоящих V Всемирных играх кочевников, которые пройдут в столице Казахстана в сентябре, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт акимата Астаны.

На днях звезда сериала "Уэнсдей" стал гостем фестиваля ComicCon в Астане. Во время общения с прессой у актера спросили, слышал ли он о V Всемирных играх кочевников и будет ли советовать посетить их своим друзьям и знакомым.

"Да, я слышал об этом. Я считаю, что состязания всадников - это точно то, что полюбят американцы. И не знаю, почему похожих мероприятий нет в Америке. У вас много интересных игр кочевников, таких как, например, охота с ловчими птицами и много других игр, которых я пока не знаю. Да, конечно. Я бы приехал на Всемирные игры кочевников", - ответил Перси Хайнс Уайт.

Напомним, что сами игры пройдут в Астане с 8 по 13 сентября.

Перси Хайнс Уайт – канадский актер, главным образом известный по сериалу "Уэнсдей", где играл угрюмого студента-художника Ксавьера, одного из ключевых персонажей.

По данным с официального сайта соревнования, Всемирные игры кочевников - это международные спортивные состязания по этническим видам спорта. В основе соревнований - народные игры исторически кочевых народов Центральной Азии.

Отмечается, что международное спортивное событие, задуманное и впервые реализованное в Кыргызской Республике, получило глобальный статус, охватывая все больше стран и привлекая внимание широкой аудитории не только в Евразии. С передачей права проведения ВИК Казахстану расширился и список стран, принимавших Игры.

При этом проведение 5-х Всемирных игр кочевников именно в сентябре - это отсылка к празднику, отмечающему завершение перекочевки с летней на зимнюю стоянку. Путь каравана людей и животных с юртами и имуществом традиционно заканчивался на новой стоянке тоем с ритуалами, играми и состязаниями.

По ориентировочным оценкам, в Астану прибудут около 3000 участников из более чем 100 стран для участия в состязаниях на спортивных аренах, а также в культурной и научной программах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2142625-ya-by-priehal-akter-iz-seriala-uensdey-zainteresovalsya-igrami-kochevnikov-v-astane/

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