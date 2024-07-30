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"Счастливая женщина": выложившая новое видео Майя Бекбаева собрала комплименты в Сети

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Майя Бекбаева
Майя Бекбаева. Фото: instagram.com/mayabekbayeva

Отечественная телеведущая Майя Бекбаева очаровала поклонников новым видео, которое разместила в своем блоге в Instagram. Фанаты тут же отметили красоту и обаяние теледивы, передает NUR.KZ.

Майя Бекбаева указала локацию - это город Алматы. На фоне красивого пейзажа теледива в черных штанах и топе с бретелями, поверх которого накинула изумрудный прозрачный чапан с орнаментами, грациозно станцевала на камеру.

Подписчики остались без ума от ее пластики и очарования. Под публикацией Майя оставила хештег "счастливая женщина".

"Не то, что взгляды мужчин, даже женщин притягивает, природная красота", "Очаровательная, обаятельная, шикарная восточная красавица", "Королева красоты", "Царица Золотой орды и Казахского ханства", "Все при ней", "Прелесть", - пишут комментарии в Сети.

Ранее Майя Бекбаева дала совет казахстанцам, как абстрагироваться от негатива вокруг.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2141955-schastlivaya-zhenshchina-vylozhivshaya-novoe-video-mayya-bekbaeva-sobrala-komplimenty-v-seti/

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