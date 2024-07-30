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"Прекрасно выглядит для своего возраста": Пугачева пощеголяла в узких кожаных штанах

Опубликовано:

Алла Пугачева
Алла Пугачева. Фото: instagram.com/alla_orfey

Алла Пугачева опубликовала новую фотографию в Instagram - популярная певица посетила моноспектакль. В Сети обсудили внешний вид 75-летней звезды, передает NUR.KZ.

На снимке, опубликованном на суд 3,8-миллионной аудитории, Пугачева стоит, прислонившись к стене - на ней была классическая удлиненная белая блузка в сочетании с тонким черным галстуком. На Примадонне также были кожаная куртка и узкие штаны.

Алла Борисовна сфотографировалась с актером Данилой Козловским, чей спектакль она посетила. Звезда поделилась мнением об увиденном.

"Праздник души и таланта подарил нам Данила Козловский. Моноспектакль “Frank” привел всех в восторг. Спасибо!" - подписала пост Пугачева.

"Как же она прекрасно выглядит для своего возраста", "Сколько у вас в лице ботокса и филлеров-то", "Всем бы так выглядеть в этом возрасте", "Здоровья Вам, Алла Борисовна, и долгие лета назло всем недобрым людям", - написали пользователи Сети в комментариях под постом.

Недавно супруг певицы Максим Галкин публиковал фотографию с Пугачевой и их подросшими детьми.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2141925-prekrasno-vyglyadit-dlya-svoego-vozrasta-pugacheva-poshchegolyala-v-uzkih-kozhanyh-shtanah/

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