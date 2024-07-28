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"Непростительно быть такой красивой": 56-летняя Кайли Миноуг вызвала восторг в соцсетях

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Кайли Миноуг
Кайли Миноуг. Фото: instagram.com/kylieminogue

Австралийская певица и актриса Кайли Миноуг побывала на светском мероприятии. В соцсетях она опубликовала фото в роскошном платье, которое не оставило фанатов равнодушными, передает NUR.KZ.

56-летняя австралийская актриса и певица Кайли Миноуг появилась в элегантном образе на гала-вечере в Сен-Тропе.

Знаменитость предстала перед публикой в сияющем длинном темно-бордовом платье и с ярким макияжем, подчеркивавшем ее красивые черты лица.

Снимок с вечера она опубликовала в Instagram. Поклонники певицы не остались равнодушны и оставили под публикацией комплименты.

"Элегантна и красива", "Ей идет это платье", "Непростительно быть такой красивой", "Королева поп-музыки", "Как всегда, прекрасна", - гласят комментарии.

На сайте IMDb говорится, что Кайли Энн Миноуг родилась 28 мая 1968 года в Мельбурне, Австралия. Старшая из трех детей в семье.

Миноуг изначально делала ставку на актерскую карьеру, начав сниматься еще с детских лет. Прорывом для нее стала роль в сериале "Соседи" (1985 год). А вот карьеру певицы она начала случайно: один из руководителей звукозаписывающей студии услышал исполнение Кайли хита 1962 года "The Loco-Motion" группы Little Eva. В 1987 году она подписала контракт и выпустила первый альбом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2140293-neprostitelno-byt-takoy-krasivoy-56-letnyaya-kayli-minoug-vyzvala-vostorg-v-socsetyah/

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