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Модель Victoria's Secret показала растяжки на теле на фото в нижнем белье

Опубликовано:

Жизель Оливейра
Жизель Оливейра. Фото: instagram.com/giizeleoliveira

Бразильская манекенщица Жизель Оливейра показала особенности своего тела на фото в нижнем белье - модель Victoria's Secret снялась для рекламы бренда, передает NUR.KZ.

На опубликованных снимках 31-летняя Оливейра позировала боком к камере в черных кружевных трусиках и бюстгальтере. На главной фотографии в серии кадров она гордо продемонстрировала растяжки на бедре и миниатюрное тату в виде сердца.

Кроме того, модель примерила еще несколько комплектов нижнего белья, а также спортивные топы, легинсы и шорты.

Подписчики поблагодарили Жизель за "честные" кадры и продвижение реалистичных бьюти-стандартов.

"Привет! Большое спасибо за первую фотографию", "Прекрасная", "Идеальна и без ретуши", "Ты выглядишь так мило", "Мне нравятся твои растяжки", "Ты так красива, гордись собой", - написали они в комментариях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2140113-model-victoria-s-secret-pokazala-rastyazhki-na-tele-na-foto-v-nizhnem-bele/

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