Модель Victoria's Secret показала растяжки на теле на фото в нижнем белье

Бразильская манекенщица Жизель Оливейра показала особенности своего тела на фото в нижнем белье - модель Victoria's Secret снялась для рекламы бренда, передает NUR.KZ.

На опубликованных снимках 31-летняя Оливейра позировала боком к камере в черных кружевных трусиках и бюстгальтере. На главной фотографии в серии кадров она гордо продемонстрировала растяжки на бедре и миниатюрное тату в виде сердца.

Кроме того, модель примерила еще несколько комплектов нижнего белья, а также спортивные топы, легинсы и шорты.

Подписчики поблагодарили Жизель за "честные" кадры и продвижение реалистичных бьюти-стандартов.

"Привет! Большое спасибо за первую фотографию", "Прекрасная", "Идеальна и без ретуши", "Ты выглядишь так мило", "Мне нравятся твои растяжки", "Ты так красива, гордись собой", - написали они в комментариях.