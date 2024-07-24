"Как ярко и солнечно": Димаш Кудайберген вновь улетел в Китай

Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген опубликовал в своем Instagram-аккаунте фотографии из Китая. Яркий образ певца оценили его фанаты, передает NUR.KZ.

"Привет из Чанши", - так Димаш сообщил поклонникам о своем новом местонахождении.

Артист опубликовал снимки из китайского города - он был одет в серую футболку, широкие джинсы черного цвета и кроссовки. Поверх футболки народный любимец надел ярко-желтую рубашку с коротким рукавом.

Поклонники поприветствовали своего кумира.

"Добро пожаловать в Чаншу", "Как ярко и солнечно", "Мистер Солнышко, ты освещаешь мой день", "Кто этот шикарный мужчина?", "Ты выглядишь прекрасно в любом цвете и тоне", - написали восторженные фанаты в комментариях.

Недавно Димаш Кудайберген объявил, что выступит с сольным концертом в Астане в рамках V Всемирных игр кочевников. Билеты поступили в продажу пару дней назад.