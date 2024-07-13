"До безобразия молодая": Светлана Ходченкова показала фото с отдыха в Европе
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41-летняя популярная актриса Светлана Ходченкова снялась на отдыхе в Европе - знаменитость отправилась в отпуск в Испанию, передает корреспондент NUR.KZ.
Снимками она поделилась в своем профиле в Instagram.
Светлана позировала в соломенной шляпе и солнцезащитных очках.
На других снимках она также показала виды природы с горами, озером и кадры из Музея Гогена.
"До безобразия молодая", "Красотка", "Какая же ты хорошенькая", "Милая и нежная", - писали фанаты.
Согласно информации на сайте "Вокруг ТВ", Светлана Ходченкова родилась в городе Железнодорожном Московской области, где долгое время жила вместе со своей мамой, работавшей маляром-штукатуром.
Света грезила о карьере медика, в школе она твердо решила, что станет хирургом, но перед выпускными экзаменами передумала.
В 16 лет попробовала себя в качестве модели, но решила уйти из этой профессии. В 2005 году она окончила Театральный институт имени Бориса Щукина - уже на первом курсе молодой актрисе предложил главную роль культовый режиссер Станислав Говорухин.
Роль Веры в фильме "Благословите женщину" принесла Светлане множество наград на разных фестивалях и популярность.
Светлана Ходченкова востребована и в Голливуде. Ее дебют там состоялся в 2011 году.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2132625-do-bezobraziya-molodaya-svetlana-hodchenkova-pokazala-foto-s-otdyha-v-evrope/