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Эзотерика

"До безобразия молодая": Светлана Ходченкова показала фото с отдыха в Европе

Опубликовано:

Светлана Ходченкова
Светлана Ходченкова. Фото: instagram.com/svetlana_khodchenkova

41-летняя популярная актриса Светлана Ходченкова снялась на отдыхе в Европе - знаменитость отправилась в отпуск в Испанию, передает корреспондент NUR.KZ.

Снимками она поделилась в своем профиле в Instagram.

Светлана позировала в соломенной шляпе и солнцезащитных очках.

На других снимках она также показала виды природы с горами, озером и кадры из Музея Гогена.

"До безобразия молодая", "Красотка", "Какая же ты хорошенькая", "Милая и нежная", - писали фанаты.

Согласно информации на сайте "Вокруг ТВ", Светлана Ходченкова родилась в городе Железнодорожном Московской области, где долгое время жила вместе со своей мамой, работавшей маляром-штукатуром.

Света грезила о карьере медика, в школе она твердо решила, что станет хирургом, но перед выпускными экзаменами передумала.

В 16 лет попробовала себя в качестве модели, но решила уйти из этой профессии. В 2005 году она окончила Театральный институт имени Бориса Щукина - уже на первом курсе молодой актрисе предложил главную роль культовый режиссер Станислав Говорухин.

Роль Веры в фильме "Благословите женщину" принесла Светлане множество наград на разных фестивалях и популярность.

Светлана Ходченкова востребована и в Голливуде. Ее дебют там состоялся в 2011 году.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2132625-do-bezobraziya-molodaya-svetlana-hodchenkova-pokazala-foto-s-otdyha-v-evrope/

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